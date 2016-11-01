Песков не намерен вступать в полемику с «Ночными волками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на призыв байкеров клуба «Ночные волки» вернуть членов своей семьи на Родину, сообщает «Интерфакс».

«Я завершил дискуссию на эту тему и сказал об этом вам несколько дней тому назад. Мне нечего добавлять», - сказал Песков, которому напомнили, что «Ночные волки» в ответ на критику их лидера Хирурга посоветовали Пескову «выполнить поручение президента и вернуть всех членов семьи на Родину».

Дискуссия началась после высказываний режиссера Константина Райкина о нападках на искусство в России. Райкин ранее выступил на Всероссийском театральном форуме и призвал коллег к солидарности во времена нападок на искусство, когда закрывают выставки и спектакли. В свою очередь Песков заявил, что талант Райкина заслуживает уважения и предложил вести дискуссию по конкретным примерам проявления цензуры. Песков также выразил надежду, что байкер Хирург (Александр Залдостанов) извинится перед режиссером за обвинения в том, что такие, как Райкин, якобы хотят превратить Россию в сточную канаву для нечистот. «Я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста, который его (Константина Райкина) оскорбил. Я надеюсь, что он извинится», - сказал пресс-секретарь Путина.