Песков прокомментировал последние заявления Райкина, Хирурга и статью Звягинцева

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову понравилось, как написана статья режиссера Андрея Звягинцева о цензуре, но он не во всем согласен с автором. Как передает ТАСС, чиновник 27 октября снова комментировал последние заявления о цензуре и ограничениях в искусстве. В целом же, по его мнению, и чиновники, и люди искусства говорят одно и то же, что цензура недопустима, и при этом спорят друг с другом.

Начавшего дискуссию Константина Райкина и Звягинцева Песков назвал «огромными талантами». Однако он предложил вести дискуссию по конкретным примерам проявления цензуры. «Это очень важно, чтобы Райкин сказал, была ли цензура когда-то применена или попытки, похожие на цензуру, в отношении него. Отсюда надо начинать дискуссию, - сказал представитель Кремля. - Я хочу, чтобы Райкин назвал хоть один случай, когда кто-то пытался ему что-то навязать или запретить. Я хочу, чтобы он сказал, что «мне запрещали делать в "Сатириконе" вот это или навязывали вот это», вот тогда это будет дискуссия, действительно основанная на чем-то».

Песков признался, что к таланту Райкина в Кремле относятся «с безграничным уважением». Он выразил надежду, что байкер Хирург (Александр Залдостанов) извинится перед режиссером за обвинения в том, что такие, как Райкин, якобы хотят превратить Россию в сточную канаву для нечистот. «Я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста, который его (Константина Райкина) оскорбил. Я надеюсь, что он извинится», - сказал пресс-секретарь Путина.

В статье Звягинцева в «Коммерсанте» Песков оспорил тезис, что чиновники убеждены, что «деньги, которыми они распоряжаются, принадлежат им», и это ключевая черта, «свидетельствующая о безнравственности нашей власти». «Это неверный тезис абсолютно», - сказал он. «Чиновники распоряжаются деньгами государства в интересах этого самого государства, - отметил он. - Грубо говоря, если государство считает, что курение вредит здоровью, то государство вправе сказать, чтобы в кино никто не курил, если оно платит за это деньги. Можно ли назвать это цензурой? Нельзя».

Пресс-секретарь президента сказал также, что согласен, что отдельные группы людей не должны решать, что позволено в искусстве, а что нет. В частности, говоря о поведении активистов организации «Офицеры России», добившихся закрытия фотовыставки американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения» в галерее «Люмьер» в Москве, он напомнил, что власти осудили этот акт. «Это абсолютно хулиганская выходка», - резюмировал он.