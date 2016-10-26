В Минкультуры ответили Райкину на заявление о цензуре и давлении на театры

В Министерстве культуры очень удивлены словам Константина Райкина о возрождении цензуры, о наездах на театры и об усилении государственного контроля над искусством. Как передает «Интерфакс», это заявил замминистра Александр Журавский. По его словам, «у театральных деятелей нет никаких оснований для подобных заявлений». На седьмом съезде Союза театральных деятелей России Райкин призвал коллег объединиться и выступить против тенденции закрытия выставок и постановок под давлением «патриотов», которых он считает проплаченными, чаще заступаться друг за друга. Также он выступил против вмешательства власти в искусство и вопросы морали, против согласия деятелей культуры подчиняться власти, против возвращения к сталинским временам.

Журавский напомнил, что государственное финансирование «Сатирикона», где Райкин является художественным руководителем, в последние три года постоянно увеличивалось. В 2015 г. оно составляло около 191 млн руб., в 2016 г. - 235 млн руб. По словам чиновника, эта сумма вдвое больше той, которая тратится на аналогичные московские театры. В то же время у «Сатирикона» худший показатель наполняемости среди федеральных театров: на протяжении последних двух лет он был на уровне 50-51%. «Замечу, что мы не требуем ничего, что связано с творческими показателями, не вмешиваемся в художественную деятельность, не руководим выбором театральных пьес, материалов. Но при этом хотим, чтобы экономические показатели улучшались», - сказал замминистра.

Ранее, комментируя слова Райкина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет цензуры и что цензуру не стоит путать с госзаказом. Если государство вкладывает свои деньги, оно вправе выдвигать определенные требования к произведениям искусства.