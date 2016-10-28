Кадыров поддержал лидера «Ночных волков» в споре с Райкиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирург) в споре о цензуре в искусстве. Дискуссия началась после высказываний режиссера Константина Райкина о нападках на искусство в России.

Кадыров написал в Instagram, что полностью поддерживает в данном вопросе Александра Залдостанова. «Хирург высказал свое мнение честно и предельно откровенно. И я не совсем понимаю, как можно требовать от Залдостанова извинений за мнение, которое близко миллионам россиян», - считает глава Чечни.

Райкин ранее выступил на Всероссийском театральном форуме. Он призвал коллег к солидарности во времена нападок на искусство, когда закрывают выставки и спектакли.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что талант Райкина заслуживает уважения. Он призвал Залдостанова извиниться за свои высказывания в адрес режиссера. Байкер отказался принести извинения.