Москвичам отложили на пять месяцев срок уплаты налога на имущество

Срок уплаты налога на имущество для москвичей отложен, заявили во вторник, 29 ноября, в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

«В этом году москвичи впервые уплачивают налог на имущество от кадастровой стоимости. До 1 декабря этого года им нужно рассчитаться за 2015 г. Как показал анализ обращения москвичей в налоговые инспекции, им требуется объективно больше времени, чтобы получить консультации и разобраться в новых правилах исчисления и уплаты имущественного налога.

«По инициативе правительства Москвы в Налоговый кодекс были приняты поправки, которые дают регионам возможность самостоятельно регулировать этот вопрос (утверждены Госдумой 18 ноября 2016 г.)», - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в развитие этих полномочий столичные власти оперативно подготовили законопроект, согласно которому пени за несвоевременную оплату не будут начисляться до 1 мая 2017 г. В прежней редакции они должны были начисляться начиная с 1 декабря этого года.

Проект закона будет направлен в ближайшие дни на рассмотрение Мосгордумы. Его принятие ожидается в первой половине декабря 2016 г.

Новый закон об уплате налога на недвижимость начал действовать с 1 января 2015 г. В этом году москвичи впервые уплачивают налог на имущество от кадастровой стоимости. До 1 декабря текущего года им необходимо заплатить за предыдущий год.