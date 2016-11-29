На юге Москвы произошла массовая драка с применением холодного оружия

В Москве на территории Черемушкинского рынка произошла массовая драка с применением холодного и травматического оружия. Два человека получили ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня вечером по указанию собственника рынка на улице Вавилова работники частного охранного предприятия попытались выдворить с территории заведения несколько десятков торговцев - преимущественно приезжих из Азербайджана, но встретили активное групповое сопротивление», - пояснил источник.

По его словам, торговцы использовали холодное оружие. В ответ сотрудники ЧОПа применили табельное травматическое оружие. Раненые доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции.