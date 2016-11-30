Трамп назначит министром финансов Стивена Мнучина из Goldman Sachs

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет на пост министра финансов финансиста, бывшего топ-менеджера Goldman Sachs Стивена Тернера Мнучина, сообщили американские СМИ. Мнучин опытный финансист и «гражданин Уолл-стрит», пишет The New York Times, однако у него нет политического опыта.

Мнучину 53 года, он занимался финансированием президентской избирательной кампании Дональда Трампа, и уже в ноябре пресса стала называть его одним из возможных претендентов на должность министра финансов. В Goldman Sachs Мнучин дорос до партнера, затем ушел из компании и основал собственный хедж-фонд. До недавнего времени он был одним из крупнейших киноинвесторов США, вложившись в частности, в такие фильмы, как «Аватар» и франшизу «X-Men».

Во вторник Трамп отобрал кандидатов также на другие вакантные посты в администрации. На пост главы Минторга будет выдвинут, как ожидается, финансист Уилбур Росс, министра транспорта - Элейн Чао, которая была министром труда в администрации Джорджа Буша, министра здравоохранения - конгрессмен Том Прайс, пишет The Wall Street Journal.

Кандидатуры на пост министров должны быть утверждены Сенатом.