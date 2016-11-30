Путин надеется на нормальные отношения с администрацией Трампа

Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию российско-американских отношений после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа.

«Сейчас, после того как отшумела избирательная кампания в США и в Белый дом скоро придет новый президент, хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности», - сказал Путин в среду на «Примаковских чтениях».

Он отметил, что в ходе недавнего телефонного разговора с Трампом стороны «сошлись во мнении, что нынешнее неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно выправлять». «Как я уже говорил, наша страна готова пройти свою часть пути», - подчеркнул Путин.

По его словам, «в последние годы, к сожалению, российско-американские отношения существенно деградировали...» «Но это не наша вина», - заявил президент.