Песков ответил на просьбу экс-помощника министра финансов США о гражданстве России

В Кремле заявили о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении российского гражданства экс-помощнику министра финансов США Полу Крейгу Робертсу. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для получения гражданства нужно оформить соответствующее заявление. Если будет написано, оно будет рассмотрено», - подчеркнул он.

Ранее экономист, работавший в администрации Рональда Рейгана, опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой выдать ему российский паспорт. Желание получить российское гражданство у Робертса появилось после того, как «агент ЦРУ Крейг Тимберг, выдающий себя за журналиста The Washington Post, разоблачил меня и представил как российского агента».

В своем письме Робертс напомнил, что российский президент недавно предоставил гражданство голливудскому актеру Стивену Сигалу, и выразил надежду, что «быть российским агентом - столь же важное занятие, как обучать русских боевым искусствам».

Как отмечает РБК, Робертc в разные годы также являлся редактором и обозревателем газет The Wall Street Journal, Businessweek и The Washington Times. В своих заметках он критиковал финансовую и экономическую политику США, которой придерживались Джордж Буш-младший и Барак Обама во время своего президентства.