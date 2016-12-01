В Конгрессе одобрили создание спецслужбы по борьбе с «тайным влиянием» России

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании американских разведслужб в 2017 финансовом году, сообщает ТАСС. В него включено положение о создании специального межведомственного органа, который будет заниматься борьбой с «тайным влиянием» со стороны России на граждан и правительства других государств. Инициативу поддержали 390 конгрессменов, 30 высказались против.

Под тайным влиянием в документе понимается «распространение ложных разоблачений, использование агентов влияния, коррупции, нарушение прав человека, терроризм и убийства, осуществляющиеся службами безопасности или политической элиты Российской Федерации или их доверенных лиц», приводит Associated Press выдержку из законопроекта.

Из документа следует, что в состав группы войдут представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, Министерства обороны, Минфина, офиса генерального прокурора, Министерства энергетики и Федерального бюро расследований. «Данный комитет должен проводить встречи на регулярной основе», - подчеркивают разработчики инициативы. Его основной задачей является «противодействие предпринимаемым Россией активным мерам по оказанию скрытого влияния».

Каждый год данная структура должна будет отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, в частности, сообщать о якобы предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние и ключевых инициативах самого комитета.

Ожидается, что Сенатом Конгресса США рассмотрит законопроект до конца этого года. В этом случае документ отправится на подпись к президенту страны.

Общий бюджет разведсообщества США в 2017 г. должен составить более $70,3 млрд.