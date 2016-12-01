МГУ стал третьим в рейтинге лучших университетов стран БРИКС

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова занял строчку в рейтинге университетов британского издания Times Higher Education (THE) среди стран БРИКС и развивающихся стран (BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017).

Эту позицию МГУ удерживает уже второй год подряд. Возглавил рейтинг Университет Пекина, на втором месте - Университет Синьхуа, которые также сохранили позиции с прошлого года. На четвертой строке Университет Кейптауна (ЮАР), замыкает пятерку лидеров Китайский университет науки и технологий.

Среди российских университетов в рейтинге заметно улучшил позиции Московский физико-технический институт (государственный университет, МФТИ). С 93-го места он переместился на 12-ю строчку. Среди российских университетов в рейтинге он стоит сразу после МГУ на втором месте.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ также улучшил позицию и поднялся с 26-го на 19-е место, замыкая тройку российских вузов в рейтинге THE.

Всего в рейтинг вошли 24 российских университетами, в прошлом году в него попали лишь 15 вузов. Первое место по числу вузов по-прежнему занимает Китай (52), на втором месте - Индия (27).