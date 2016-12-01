Порошенко: Украина проведет испытания, несмотря на угрозы со стороны России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона проведет все запланированные испытания, несмотря на угрозы со стороны России. «Сейчас наша с вами ответственность – построить воздушную защиту Киева и всей Украины, и никто нас не остановит, и мы будем действовать в интересах безопасности украинского народа, украинского государства», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что проводимые воздушные стрельбы полностью соответствуют украинскому и международному законодательству. «Хочу подчеркнуть, что запуски происходят в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, в полном соответствии международному праву. Воздушные стрельбы проходят независимо от любых заявлений, которые делает Москва», – отметил Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе Киев сообщил о намерении провести ракетные стрельбы близ Крыма. Россия передала Украине ноту, которая содержала указание на то, что российская сторона будет сбивать украинские ракеты, в случае если от них будет исходить опасность. Позже Украина скорректировала зону проведения воздушных стрельб так, что они больше не зацепляют российские территориальные воды.

Россия пригрозила сбивать украинские ракеты над Черным морем
Российские корабли вышли в море на время украинских стрельб
Украина скорректировала зону проведения воздушных стрельб
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