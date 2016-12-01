Порошенко: Украина проведет испытания, несмотря на угрозы со стороны России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона проведет все запланированные испытания, несмотря на угрозы со стороны России. «Сейчас наша с вами ответственность – построить воздушную защиту Киева и всей Украины, и никто нас не остановит, и мы будем действовать в интересах безопасности украинского народа, украинского государства», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что проводимые воздушные стрельбы полностью соответствуют украинскому и международному законодательству. «Хочу подчеркнуть, что запуски происходят в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, в полном соответствии международному праву. Воздушные стрельбы проходят независимо от любых заявлений, которые делает Москва», – отметил Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе Киев сообщил о намерении провести ракетные стрельбы близ Крыма. Россия передала Украине ноту, которая содержала указание на то, что российская сторона будет сбивать украинские ракеты, в случае если от них будет исходить опасность. Позже Украина скорректировала зону проведения воздушных стрельб так, что они больше не зацепляют российские территориальные воды.