Украина скорректировала зону проведения воздушных стрельб

Как стало известно «Ведомостям», угроза России добавлена в самую последнюю редакцию украинского уведомления NOTAM (оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации) об опасных зонах в Черном море, где украинская сторона запланировала ракетные пуски. В этой же редакции зона скорректирована так, что больше не зацепляет российские территориальные воды.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Украина не дала официального ответа на требование не проводить воздушные стрельбы в районе Крыма. «Пока реакции нет», – сказал Соколов. Позже замминистра транспорта Валерий Окулов сообщил, что Международная ассоциация гражданской авиации (ИКАО) на данный момент не отреагировала на предложение России по резолюции о введении опасных зон в воздушном пространстве страны.

Напомним, 25 ноября Россия передала Украине ноту, которая содержала указание на то, что российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством обороны Украины стрельб 1 и 2 декабря, в случае если от них будет исходить опасность. Это подтвердил в среду «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.