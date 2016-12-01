На юге Украины начались ракетные стрельбы

Начальник пресс-центра Воздушного командования Украины «Юг» Владимир Крыжановский сообщил, что в Херсонской области начались ракетные стрельбы. «Уже начались стрельбы. Все идет по плану. Никакой реакции от России нет. Украинские военные готовы к любому варианту развития событий», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Крыжановский отметил, что эти стрельбы ничего не нарушают и не несут угрозы Крыму. «Украина ничего не нарушает. Если посмотреть на траекторию и определенный район и провести условную линию полуострова, на котором будут расположены установки, в Болгарию, можно заметить, что крайняя линия будет проходить достаточно далеко от побережья Крымского полуострова. Ближайшее приближение ракет может составлять не более 30 км», – сказал военный.

Ранее Россия передала Украине ноту, которая содержала указание на то, что российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством обороны Украины стрельб 1 и 2 декабря, в случае если от них будет исходить опасность. Это подтвердил в среду «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.