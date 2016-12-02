Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России" Скоробогатько

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия одного из богатейших депутатов Александра Скоробогатько («Единая Россия»).

Скоробогатько ранее направил письменное заявление о сложении депутатских полномочий с 21 ноября.

Согласно данным деклараций об имуществе и доходах кандидатов, опубликованных на сайтах ЦИК и территориальных избирательных комиссий, 49-летний Скоробогатько является четвертым депутатом Госдумы седьмого созыва по размеру своего состояния. Его задекларированный годовой доход - 745,2 млн руб. В рейтинге Forbes депутат занял 40-е место среди богатейших российских бизнесменов (с состоянием в $2,3 млрд).

Скоробогатько совместно с Александром Пономаренко и предпринимателем Аркадием Ротенбергом через кипрскую TPS Real Estate Holdings владеют компанией «ТПС недвижимость». Компания управляет четырьмя торгово-развлекательными центрами (ТРЦ) в России и на Украине общей площадью 608 000 кв. м, еще два ТРЦ общей площадью 251 000 кв. м будут достроены в Москве.

Тем же партнерам через TPS Avia Group принадлежит «Шереметьево холдинг» - с 2016 г. контролирующий акционер «Шереметьево». Ранее Скоробогатько и Пономаренко выступали совладельцами группы «Новороссийский морской торговый порт».