Таиланд отменил плату за туристическую визу до конца февраля 2017 года

Однократные туристические визы в Таиланд с 1 декабря 2016 г. до 28 февраля 2017 г. будут оформляться бесплатно, сообщил сайт МИД Таиланда.

«Все кандидаты, претендующие на однократную туристическую визу в Таиланд в течение указанного срока, будут освобождены от визового сбора», - говорится в сообщении.

Кроме того, до 28 февраля 2017 г. будет вдвое снижена стоимость оформления визы по прибытии в Таиланд, она составит 1000 бат ($28).

Россияне имеют право посещать Таиланд без визы на срок до 30 дней.