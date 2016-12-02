Деятели культуры должны чувствовать ответственность за свои произведения – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать хулиганские выходки, которые организуют против спектаклей и выставок. При этом деятели культуры должны чувствовать свою меру ответственности за произведения, которые они выставляют на обозрение обществу, передает ТАСС.

«С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона, мы так и будем делать. В то же время в самой творческой среде, хочу подчеркнуть именно эту сторону дела, должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией», - объяснил президент.