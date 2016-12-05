«Новая газета»: В Мытищах данные протоколов 68 УИК из 96 не совпали с данными ГАС «Выборы»

В Мытищах данные протоколов подсчета голосов на 68 избирательных участках по партийным выборам в Госдуму и Мособлдуму не совпали с данными в системе ГАС «Выборы», утверждает «Новая газета». Издание изучило копии протоколов 84 участковых избирательных комиссий из 96. По оценке издания, искажения оказались в основном в пользу «Единой России», которая только на думских выборах получила за этот счет дополнительно 1969 голосов (3,5%). «Российская партия пенсионеров за справедливость» лишилась 450 голосов, «Яблоко» – 580 голосов, утверждает газета. На выборах в Мособлдуму единороссам, по ее выражению, «накинули» 688 голосов, «Яблоко» лишилось 255 голосов, Партия пенсионеров – 216.

Председатель территориального избиркома Мытищ Валерий Конягин ответил на запрос «Новой газеты», что сотрудники этого издания не были аккредитованы на избирательных участках, а значит, не имели права получить заверенные надлежащим образом копии протоколов, так что имеющиеся в распоряжении редакции копии, по его словам, не имеют юридической силы. Председатель УИК № 1665 Сергей Кураев, к примеру, посоветовал выяснить в ГАС «Выборы», откуда у них появились искаженные результаты, при вводе данных в систему он не присутствовал и протокол о вводе не получил.

В редакционной статье «Новая газета» допускает, что Мытищи могли быть «всероссийской столицей фальсификаций». Публикацию редакция требует считать заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса («Фальсификация итогов голосования»). На основании опубликованных в статье доказательств редакция требует признать недействительными выборы 18 сентября в Мытищах и призывает председателя ЦИК Эллу Памфилову организовать проверку соответствия выданных наблюдателям протоколов и данных ГАС «Выборы» по всем участкам Московской области и в случае масштабных фактов фальсификаций – в других субъектах Федерации.

Московская областная избирательная комиссия проведет проверку после публикации в «Новой газете», сообщила ТАСС председатель комиссии Ирина Коновалова. «Мы пока пообщаемся с председателем ТИК, что он нам расскажет, по результатам примем решение», – уточнила она.