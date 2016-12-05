Победитель президентских выборов в Узбекистане набрал больше 88% голосов

Новым президентом Узбекистана объявлен и. о. главы государства, премьер-министр Шавкат Мирзиёев, сообщает «Интерфакс». Председатель Центризбиркома Мирза-Улугбек Абдусаломов объявил, что за него проголосовали 15 906 724 избирателя, или 88,61% от проголосовавших. По закону о выборах это дает право считать Мирзиёева избранным президентом.

О смерти президента Узбекистана Ислама Каримова от инсульта было объявлено 2 сентября. Мирзиёев был назначен и. о. президента, затем его выдвинула кандидатом на пост главы государства Либерально-демократическая партия. Его конкурентом стали заместитель спикера нижней палаты парламента страны Сарвар Отармурадов, его выдвинула демократическая партия «Миллий Тикланиш», кандидат Народно-демократической партии Хатамжон Кетмонов и кандидат от социал-демократической партии «Адолат» Нариман Умаров. Право на выдвижение кандидатов в президенты имеют только партии.

Мирзиёев родился в 1957 г. Он окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Руководил администрацией Мирзо-Улугбекского района Ташкента, затем администрациями Джизакской и Самаркандской областей. Пост премьер-министра он занимал с 2003 г.