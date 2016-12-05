При обстреле госпиталя в Алеппо пострадал российский журналист – Симоньян

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что при обстреле госпиталя в Алеппо пострадал журналист телеканала. «Наш журналист пострадал при обстреле госпиталя в Алеппо», - написала Симоньян в своем Twitter.

В пресс-службе Russia Today подтвердили, что пострадавший является журналистом телеканала.

В понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате обстрела боевиками мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо одна российская военнослужащая-медик погибла, еще двое медицинских работников получили тяжелые ранения. «В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам», - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны возложил ответственность за обстрел на «заказчиков этого убийства», а в их числе - на покровителей террористов «из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований».