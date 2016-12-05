Международные отношения

Минобороны России заявило о гибели российского медика в Алеппо

Координаты для удара передали «покровители террористов» с Запада, считает министерство
Минобороны России заявило о гибели российского медика в Алеппо
Минобороны России заявило о гибели российского медика в Алеппо
Министерство обороны Российской Федерации

Российская военнослужащая-медик погибла, еще двое медицинских работников были тяжело ранены 5 декабря в сирийском Алеппо при обстреле полевого госпиталя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам», - сказал Конашенков (цитата по «Интерфаксу»). Генерал-майор уточнил, что обстрел госпиталя длился с 12.21 до 12.30.

По данным источника «Интерфакса», один из тяжелораненых медицинских работников - врач-педиатр.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на российского военного сообщало, что в Сирии погибла российская медсестра. Собеседник агентства также сообщал о еще двух раненых российских врачах. По данным агентства, повстанцы обстреляли полевой госпиталь в Алеппо в районе, который контролирует правительство Сирии.

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В Минобороны России считают, что боевикам сообщили координаты российского военного госпиталя. Конашенков не исключил, что к этому причастны «покровители террористов» с Запада.

«Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики оппозиции. Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики», - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что поэтому «вся ответственность за убийство и ранения» медиков лежит не только на боевиках оппозиции, но и на «руках заказчиков этого убийства». «Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозицией. Да-да, на вас, господа, покровители террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований», - сказал Конашенков.

Минобороны в понедельник, сообщило, что развернуло в районе Алеппо госпиталь-стационар на 100 пациентов, который также может ежесуточно оказывать помощь амбулаторно 420 больным.

29 ноября Минобороны России заявило о переломе ситуации в восточном Алеппо. Конашенков подчеркивал, что добиться этого удалось «благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих». Он отмечал, что «фактически половина занятых боевиками в последние годы районов восточной части Алеппо полностью освобождена». Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на арабское издание «Аль-Масдар» сообщало, что сирийская армия освободила 50% восточного Алеппо.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что надеется на решение проблемы Алеппо после российско-американских консультаций, предстоящих в Женеве 6-7 декабря. По его словам, на встрече в Риме госсекретарь Джон Керри передал ему новые предложения Вашингтона по урегулированию в Алеппо, которые «идут в русле» российских подходов. Он уточнил, что предложение «касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из восточного Алеппо всех без исключения боевиков». Вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, «будут приравнены просто к террористам», добавил он.

Лавров надеется на решение проблемы Алеппо после российско-американских консультаций

«Повторю еще раз: мы исходим из того, что американцы, когда они выдвинули свою инициативу о необходимости для всех боевиков уйти из восточного Алеппо, отдавали себе отчет в том, каких шагов это потребует от них и от их союзников, которые влияют на засевших в восточном Алеппо боевиков», – сказал министр.

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Попытка антиправительственных боевиков деблокировать окруженный правительственными войсками Восточный Алеппо привела к смерти 1000 человек, указал ливанский просирийский телеканал «Аль-Маядин»
KARAM AL-MASRI / AFP
Попытка антиправительственных боевиков деблокировать окруженный правительственными войсками Восточный Алеппо привела к смерти 1000 человек, указал ливанский просирийский телеканал «Аль-Маядин»
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Командование сирийской армии точное количество погибших не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов)
GEORGE OURFALIAN / AFP
Командование сирийской армии точное количество погибших не подтверждало, и насколько она достоверна, сказать нельзя, как нельзя сказать этого и о любых других сводках всех сторон конфликта (за исключением цифр о количестве нанесенных авиаударов)
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Российская и сирийская авиация перестала наносить авиаудары по целям в районе северной столицы Сирии – Алеппо 18 октября. На фото дети играют на улице в части города, подконтрольной боевикам
THAER MOHAMMED / AFP
Российская и сирийская авиация перестала наносить авиаудары по целям в районе северной столицы Сирии – Алеппо 18 октября. На фото дети играют на улице в части города, подконтрольной боевикам
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20 октября в Алеппо была объявлена гуманитарная пауза, чтобы местные жители могли покинуть территорию, на которой продолжались наземные боевые операции. Гуманитарная пауза длилась несколько дней
Khalil Ashawi / Reuters
20 октября в Алеппо была объявлена гуманитарная пауза, чтобы местные жители могли покинуть территорию, на которой продолжались наземные боевые операции. Гуманитарная пауза длилась несколько дней
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В некоторых кварталах террористы препятствовали выходу мирного населения, захватывали граждан в заложники и даже открывали огонь по пешим колоннам, передает ТАСС. На фото исламисты ищут мужчину, сбежавшего с подконтрольной им територии
Khalil Ashawi / Reuters
В некоторых кварталах террористы препятствовали выходу мирного населения, захватывали граждан в заложники и даже открывали огонь по пешим колоннам, передает ТАСС. На фото исламисты ищут мужчину, сбежавшего с подконтрольной им територии
5/13
Для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо было организовано шесть коридоров
Ammar Abdullah / Reuters
Для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо было организовано шесть коридоров
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Сотрудник правоохранительных органов в районе гуманитарного коридора, подготовленного для вывода мирных жителей и боевиков, у трассы Кастелло на севере Алеппо
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Сотрудник правоохранительных органов в районе гуманитарного коридора, подготовленного для вывода мирных жителей и боевиков, у трассы Кастелло на севере Алеппо
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Авиаударам подверглись и соседние с Алеппо города. На фото подконтрольный боевикам аль-Катерджи
Abdalrhman Ismail / Reuters
Авиаударам подверглись и соседние с Алеппо города. На фото подконтрольный боевикам аль-Катерджи
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Разрушенный пригород Алеппо
Abdalrhman Ismail / Reuters
Разрушенный пригород Алеппо
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Потери несут и правительственные силы, в ходе отражения атаки погиб даже генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (в Иране открыто и сразу же объявляют о своих погибших в Сирии и Ираке)
GEORGE OURFALIAN / AFP
Потери несут и правительственные силы, в ходе отражения атаки погиб даже генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (в Иране открыто и сразу же объявляют о своих погибших в Сирии и Ираке)
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Солдат правительственных войск в пригороде Алеппо
GEORGE OURFALIAN / AFP
Солдат правительственных войск в пригороде Алеппо
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В начале августа боевикам удалось прорвать кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо за 3–4 дня
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В начале августа боевикам удалось прорвать кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо за 3–4 дня
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Одна из самодельных бронемашин, используемая повстанцами
Omar haj kadour / AFP
Одна из самодельных бронемашин, используемая повстанцами
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Комментарии  ()
Lupus_
17:01 05.12.2016
Садисты и убийцы везде одинаковы "Сибирский парнасовец перерезал горло своей девушке, считавшей, что «Крым - наш»" http://www.nsk.kp.ru/daily/26615.7/3631993/
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