Минобороны России заявило о гибели российского медика в Алеппо

Российская военнослужащая-медик погибла, еще двое медицинских работников были тяжело ранены 5 декабря в сирийском Алеппо при обстреле полевого госпиталя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам», - сказал Конашенков (цитата по «Интерфаксу»). Генерал-майор уточнил, что обстрел госпиталя длился с 12.21 до 12.30.

По данным источника «Интерфакса», один из тяжелораненых медицинских работников - врач-педиатр.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на российского военного сообщало, что в Сирии погибла российская медсестра. Собеседник агентства также сообщал о еще двух раненых российских врачах. По данным агентства, повстанцы обстреляли полевой госпиталь в Алеппо в районе, который контролирует правительство Сирии.

В Минобороны России считают, что боевикам сообщили координаты российского военного госпиталя. Конашенков не исключил, что к этому причастны «покровители террористов» с Запада.

«Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики оппозиции. Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики», - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что поэтому «вся ответственность за убийство и ранения» медиков лежит не только на боевиках оппозиции, но и на «руках заказчиков этого убийства». «Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозицией. Да-да, на вас, господа, покровители террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований», - сказал Конашенков.

Минобороны в понедельник, сообщило, что развернуло в районе Алеппо госпиталь-стационар на 100 пациентов, который также может ежесуточно оказывать помощь амбулаторно 420 больным.

29 ноября Минобороны России заявило о переломе ситуации в восточном Алеппо. Конашенков подчеркивал, что добиться этого удалось «благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих». Он отмечал, что «фактически половина занятых боевиками в последние годы районов восточной части Алеппо полностью освобождена». Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на арабское издание «Аль-Масдар» сообщало, что сирийская армия освободила 50% восточного Алеппо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что надеется на решение проблемы Алеппо после российско-американских консультаций, предстоящих в Женеве 6-7 декабря. По его словам, на встрече в Риме госсекретарь Джон Керри передал ему новые предложения Вашингтона по урегулированию в Алеппо, которые «идут в русле» российских подходов. Он уточнил, что предложение «касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из восточного Алеппо всех без исключения боевиков». Вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, «будут приравнены просто к террористам», добавил он.

«Повторю еще раз: мы исходим из того, что американцы, когда они выдвинули свою инициативу о необходимости для всех боевиков уйти из восточного Алеппо, отдавали себе отчет в том, каких шагов это потребует от них и от их союзников, которые влияют на засевших в восточном Алеппо боевиков», – сказал министр.