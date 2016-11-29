Минобороны России заявило о переломе ситуации в восточном Алеппо

Сирийским военным в течение последних суток удалось кардинально переломить ситуацию в восточном Алеппо, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена», - сказал Конашенков.

К полудню 29 ноября освобождена часть Алеппо, на которой проживает более 90 000 жителей и находится около 310 000 жилых помещений, говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. По данным центра, жители Алеппо получают горячее питание и медицинскую помощь, туда доставлены десятки тонн продуктов питания и медикаментов. Для населения развернуты 150 полевых кухонь.

Конашенков опроверг заявления дипломатов США, Британии и Франции о больших потерях гражданского населения в ходе операции сирийских войск. По его словам, в ходе операции сирийских войск в Алеппо освобождены более 80 000 гражданских лиц, которые «служили живым щитом для террористов всех мастей». «Именно их якобы защищали все западные политики. Но теперь выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 000 жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского госдепа и германского Бундестага», - сказал Конашенков.