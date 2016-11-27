Более 900 мирных жителей покинули контролируемый боевиками район Алеппо

За последние сутки более 900 мирных жителей и восемь боевиков покинули контролируемый террористами район Алеппо, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. «Только за последние сутки из удерживаемого боевиками района Джабаль-Бидару вышли 903 мирных жителя, в том числе 119 детей», – сказал представитель центра.

Он также рассказал, что между бандформированиями в Алеппо участились боестолкновения. Это происходит «из-за того, что часть боевиков, контролирующих восточные кварталы Алеппо, изъявили желание покинуть город, а наиболее радикальные группировки препятствуют этому».