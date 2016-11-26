Сирийские военные захватили крупнейший оплот террористов на востоке Алеппо

Сирийская армия при поддержке ополченцев установила контроль над кварталом Масакин-Ханано, который являлся самым крупным оплотом террористов на востоке Алеппо.

Сирийские военные в течение нескольких дней атаковали квартал, им противостояли боевики вооруженной коалиции «Джейш аль-Фатх» (включает в себя также террористов из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»).

В понедельник 21 ноября правительственным войскам удалось прорвать первую линию обороны, сегодня военные смогли полностью освободить квартал.

Часть военнослужащих остались проводить зачистку в Масакин-Ханано, остальные выдвинулись к следующему стратегическому пункту – кварталу Хейдария.