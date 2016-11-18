В Минобороны назвали заявление Кирби об ударах по больницам в Алеппо «ляпом»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что информационный «ляп» о якобы разрушенных в результате российских авиаударов госпиталях в Алеппо останется пятном в биографии адмирала Джона Кирби, передает ТАСС.

«По прошествии трех суток уже абсолютно всем стало очевидно, что якобы разрушенные в результате бомбардировок "госпитали" и "мобильные клиники" в Алеппо существуют только в воображении представителя госдепа США Джона Кирби. Данный информационный "ляп" теперь, безусловно, останется пятном если не на мундире, то точно на биографии адмирала Кирби», - заявил Конашенков.

По его словам, если посчитать число якобы разрушенных за 2016 г. медицинских учреждений в Сирии, то получится, что кроме «госпиталей» в стране больше вообще ничего нет.