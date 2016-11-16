В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против Сирии и ее союзников

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который вводит санкции в отношении правительства Сирии, а также союзников, включая Россию и Иран, передает Reuters. Теперь Сенат должен рассмотреть этот законопроект.

Ограничительные меры будут направлены против военных преступлений и преступлений против человечности, отмечает агентство. Глава комитета палаты по иностранным делам республиканец Эд Ройс пояснил, что санкции будут направлены против целых секторов экономики, которые нужны властям Сирии для того, чтобы вести боевые действия, сообщает ТАСС.

«Этот законопроект предполагает введение санкций против тех лиц, которые продолжают вести дела с режимом Асада», - пояснил разработчик инициативы конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Согласно тексту законопроекта, президенту США следует вводить санкции против лиц, оказывающих поддержку сирийским властям, за счет которой последние, в частности, якобы получают доступ к химическому оружию, баллистическим и крылатым ракетам, обычному вооружению. США могут также принять меры в отношении тех, кто предоставляет Дамаску услуги в оборонной сфере.

Кроме того, нижняя палата конгресса проголосовала за продление на 10 лет срока действия закона о санкциях против Ирана, принятого в 1996 г. Если Сенат не одобрит продление, то санкции перестанут действовать в конце 2016 г.