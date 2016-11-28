Сирийская армия освободила от террористов более 40% восточной части Алеппо

Сирийская армия освободила от террористов более 40% территории восточной части Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В освобожденной части города проживают свыше 80 000 человек. Им доставляется гуманитарная помощь, медикаменты, вода и горячее питание. «Еще более 5000 жителей вышли в безопасные районы города из подконтрольных террористам южных кварталов восточного Алеппо», - уточнили в центре.

Беженцам оказывается вся необходимая помощь.