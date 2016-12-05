Лавров надеется на решение проблемы Алеппо после российско-американских консультаций

Предстоящие в Женеве консультации российских и американских экспертов могут обеспечить решение проблемы восточного Алеппо, рассчитывают в Москве. Как передает «Интерфакс», об этом заявил на пресс-конференции руководитель МИД России Сергей Лавров.

По его словам, на встрече в Риме госсекретарь Джон Керри передал ему новые предложения Вашингтона по урегулированию в Алеппо, которые «идут в русле» российских подходов. «Про это предложение я только что сказал. Оно касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из восточного Алеппо всех без исключения боевиков», – сказал Лавров. Вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, «будут приравнены просто к террористам», добавил он. «Мы будем обращаться с ними как с таковыми, как с террористами, экстремистами, будем поддерживать операцию сирийской армии против такого рода бандитских отрядов», – заявил он.

«Повторю еще раз: мы исходим из того, что американцы, когда они выдвинули свою инициативу о необходимости для всех боевиков уйти из восточного Алеппо, отдавали себе отчет в том, каких шагов это потребует от них и от их союзников, которые влияют на засевших в восточном Алеппо боевиков», – сказал министр.

По просьбе США консультации в Женеве отложены до 6–7 декабря, добавил Лавров. Как передает ТАСС, он также сказал, что Москва считает контрпродуктивным ставить на голосование проект резолюции СБ ООН по Алеппо.

Сирийская армия освободила 60% восточного Алеппо, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на арабское издание «Аль-Масдар». По его информации, силы Башара Асада начали с комплекса университетского городка, расположенного непосредственно к западу от международного аэропорта Алеппо. Цель военных – освобождение всей территории, пролегающей между шоссе Аль-Баб и дорогой, которая связывает аэропорт с древней Цитаделью в центре города. За несколько последних дней правительственные войска освободили кварталы Карм-аль-Джазмати, Карм-ат-Тарраб, Дарет-Авад, Карм-аль-Майсар, Карм-ат-Тахан, Карм-аль-Катерджи, Тарик-аль-Баб и Хальвания, почти полностью окружив боевиков в районах Шаер и Баб-аль-Хадид, добавляет агентство. Ожидается, что боевики покинут свои позиции в Старом городе к северу от Цитадели, чтобы не попасть в полное окружение, заключает «Аль-Масдар».

Минобороны России сегодня сообщило, что развернуло в районе Алеппо госпиталь-стационар на 100 пациентов, который также может ежесуточно оказывать помощь амбулаторно 420 больным.