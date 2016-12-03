Керри передал Лаврову новые предложения США по Алеппо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что глава госдепартамента США Джон Керри передал ему новые предложения по Алеппо. «Джон Керри на нашей с ним встрече в Риме передал американские предложения, которые идут в русле подходов, давно отстаивавшихся нашими экспертами на переговорах с американцами», – сказал Лавров.

Он выразил готовность сотрудничать с США для урегулирования ситуации в Алеппо. «Мы готовы немедленно направить наших военных экспертов, дипломатов в Женеву для того, чтобы вместе с американскими коллегами согласовать с учетом американских предложений такие совместные действия, которые обеспечат уход всех боевиков, без исключения, из восточного Алеппо, обеспечат беспрепятственные гуманитарные поставки жителям города и которые обеспечат налаживание нормальной жизни в восточном Алеппо», – отметил министр.

При этом Лавров добавил, что это «должна быть не встреча ради встречи», а переговоры, на которых определят конкретные сроки выполнения шагов, требуемых для преодоления кризиса в восточном Алеппо.