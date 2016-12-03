Минобороны России: Лондон за годы войны в Сирии не выделил ни грамма муки

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление Великобритании о том, что Москва якобы препятствует поставкам гуманитарной помощи в Алеппо.

«Великобритания же за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям. Поэтому если в правительстве Великобритании действительно хотят направить жителям восточных районов гумпомощь – все условия для этого есть, скажите, где она сейчас застряла. Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, – не мешайте другим помогать», – заявил Конашенков.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала заявление пресс-секретаря британского премьера Терезы Мэй, в котором говорится, что Россия якобы препятствует поставкам гумпомощи жителям Алеппо.