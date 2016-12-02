Россия хочет, чтобы Сирия избежала судьбы Ливии – Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что российские власти хотят, чтобы Сирия избежала участи Ливии, передает ТАСС.

«Это не личная дружба, мы просто хотим, чтобы Сирия избежала участи Ливии. Иначе годами придется сталкиваться с последствиями», - сказал он. «Мы ни на чьей стороне», - добавил министр.

По его словам, те, кто свергал Муамара Каддафи, теперь создают проблемы для десятка африканских стран.

Лавров также напомнил о том, как Франция добивалась от Совбеза ООН разрешения на борьбу с экстремистами в Мали.

«Нельзя делать что-то, что потом может обернуться против вас, как бумеранг. Нельзя добиваться изменения режимов ценой сотрудничества с террористами. Пора извлечь соответствующий урок», - сказал Лавров.