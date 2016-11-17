Лавров обсудил с руководителем французского МИДа Сирию и Украину

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся телефонный разговор с французским коллегой Жан-Марком Эро, передает «Интерфакс».

Министры обсудили урегулирование конфликта в Сирии, выполнение минских соглашений по Донбассу, проблему Карабаха и российско-французские отношения.

«При обсуждении ситуации в Сирии Лавров сделал упор на необходимости избегать односторонних действий, провоцирующих эскалацию конфликта, иллюзорности надежд на реальное продвижение вперед без эффективного разграничения сирийской оппозиции и экстремистов, а также надежного перекрытия границы со странами, через которые поступает подкрепление для террористических группировок», - отметили в российском МИДе.

В ходе разговора Лавров заявил, что голословные обвинения в адрес России в нанесении ударов по сирийским гражданам, а также создание информационной блокады вокруг операции по освобождению Мосула являются неприемлемыми.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.