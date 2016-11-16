Лавров и Керри поговорят о Сирии, Украине и антироссийских санкциях США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на встрече 17 ноября в Лиме обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, а также расширение США антироссийских санкций, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Это будет разговор по всем текущим элементам российско-американской повестки дня», - отметил Рябков. Он подчеркнул, что обсуждение сирийского вопроса, конечно, будет на переднем плане. «Но и другие вопросы, и Украина, и двусторонние дела, и конечно то, что администрация Обамы нас убедила в собственной, скажем так, настроенности до последнего дня страдать фантомными болями по поводу Крыма, расширив санкционную составляющую своей политики на санкционном направлении», - сказал Рябков.

«Понятно, что пересмотра антироссийской политики при Обаме не произойдет, но естественным образом вопрос вновь обрел актуальность, и я уверен, что министр принципиальным образом переговорит с госсекретарем на эту тему», - заключил заместитель министра иностранных дел.