Минобороны: второй российский военврач погибла в Алеппо

Второй российский военврач, пострадавшая при обстреле российского мобильного госпиталя под Алеппо, скончалась от ран, сообщило Минобороны России.

«Российская военнослужащая-медик, получившая тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" приемного отделения госпиталя Минобороны в Алеппо, погибла от полученных ран. Российские и сирийские медики предприняли всё, что было в их силах, для ее спасения. Однако тяжелые ранения оказались не совместимыми с жизнью военнослужащей. Сейчас медики борются за жизнь своего российского тяжелораненого коллеги - детского врача-педиатра», - сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он призвал мировое сообщество решительно осудить «намеренное убийство российских военных медиков, выполнявших свой врачебный долг по оказанию помощи мирным жителям Алеппо».

В понедельник, 5 декабря, Минобороны сообщило, что российская военнослужащая-медик погибла, еще двое медицинских работников были тяжело ранены 5 декабря в сирийском Алеппо при обстреле полевого госпиталя. Конашенков возложил вину за случившееся на боевиков оппозиции. По его оценке, им сообщили координаты российского военного госпиталя. Конашенков не исключил, что к этому причастны «покровители террористов» с Запада.