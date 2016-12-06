«Коммерсантъ» назвал три возможные причины падения Су-33 с Адмирала Кузнецова

Причинами крушения российского истребителя Су-33 при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могли стать ошибка пилота, производственный брак и неправильная запрессовка троса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве рассказали, что самолет должен был зацепиться за трос аэрофинишера и остаться на палубе крейсера, но трос оборвался, Су-33 продолжил движение и через несколько секунд рухнул в море. По данным газеты, летчик вовремя катапультировался и его жизни ничто не угрожает.

Источник «Ъ», близкий к расследованию, говорит, что летчик мог «нарушить центровку», заходя на посадку на повышенной скорости и под углом, самолет зацепил трос крюком-гаком в неположенном месте, создав тем самым на него излишнюю нагрузку.

По инструкции летчик после обрыва троса должен включить форсаж и экстренно взлететь, однако пилот этого не сделал: возможно, у истребителя уже не оставалось места для маневра.

Вторая версия связана с производственным браком. Третья версия заключается в неправильной запрессовке троса, который был заменен после предыдущего инцидента на крейсере, случившемся 13 ноября с корабельным истребителем МиГ-29К. Как выяснила аварийная комиссия, причиной крушения истребителя в тот день стал не отказ двигателя, как изначально сообщало Минобороны, а проблемы с аэрофинишером, в тросах которого запутался вылетавший с ним другой самолет. МиГ-29К в итоге кружил в акватории Средиземного моря до тех пор, пока в баках не кончилось топливо. Пилот успел катапультироваться и был спасен.

Потеря самолета Су-33 стала первой для ВМФ России более чем за десять лет. В последний раз истребитель данного типа терпел крушение 5 сентября 2005 г. В тот день самолет должен был сесть на палубу «Адмирала Кузнецова», но из-за обрыва троса аэрофинишера утонул в водах Северной Атлантики.