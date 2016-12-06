Во Франции сменился премьер-министр

Правительство Франции возглавил прежний министр внутренних дел Бернар Казнев, сообщает BFM TV. Об этом решении президент Франсуа Олланд сообщил в официальном микроблоге. Казневу поручено сформировать новое правительство.

Прежний премьер Мануэль Вальс подал в отставку, которую президент принял 6 декабря. Вальс намерен сосредоточиться на предвыборной президентской кампании, в частности, готовиться к праймериз социалистической партии. О намерении выдвигаться в президенты он заявил 5 декабря.

Олланд, электоральный рейтинг которого в ноябре не превышал 10%, недавно заявил, что на перевыборы не пойдет. Среди правоцентристских «Республиканцев» на праймериз лидирует еще один экс-премьер – Франсуа Фифон. По предварительным рейтингам, на президентских выборах 2017 г. главным соперником Фийона (26%) может стать лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с 24%. Их ближайшие соперники – экс-министр экономики независимый кандидат (ранее социалист) Эммануэль Макрон (14%) и лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон (13%).