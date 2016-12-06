Президент Южной Кореи заявила, что готова покинуть пост в апреле

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила о готовности уйти в отставку в апреле 2017 г. из-за коррупционного скандала, сообщает Bloomberg со ссылкой на телеканал «Рёнхап».

Ранее она уже заявляла, что согласна покинуть пост, если такое решение будет принято парламентом. Тогда представители оппозиции заявили, что у них достаточно голосов, чтобы отправить президента в отставку. Если парламент проголосует за импичмент и отстранит Пак Кын Хе от занимаемой должности, Конституционный суд страны должен будет утвердить это решение, уточняет Bloomberg.

Пак Кын Хе заявила, что, если парламент проголосует об импичменте раньше апреля, она будет ждать решения суда.

В том случае, если парламент проголосует за отставку Пак Кын Хе, а Конституционный суд утвердит это решение, она должна будет уйти в течение 60 дней.