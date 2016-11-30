Оппозиция Южной Кореи намерена требовать отставки президента

Представители трех основных парламентских оппозиционных партий Южной Кореи подтвердили намерение требовать импичмента президента страны Пак Кын Хе, сообщают южнокорейские СМИ.

«Народ Южной Кореи не хочет вступать в новый год с Пак Кын Хе в качестве президента. По нашей Конституции есть лишь один способ положить конец ее президентству, и это процесс импичмента», - приводят СМИ слова Совместной демократической партии Чху Миэ во время встречи с представителями двух других партий.

По данным СМИ, оппозиционеры намерены поднять вопрос об импичменте главы государства в парламенте в пятницу, 2 декабря. Для прохождения инициативы в парламенте необходима поддержка не менее двух третей законодателей. Таким образом, оппозиции необходимо убедить парламентариев от правящей партии «Сэнури» проголосовать за законопроект об импичменте. Чтобы отправить президента в отставку, оппозиции необходимо заручиться поддержкой как минимум 28 депутатов из «Сэнури».

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе сообщила, что решение о ее судьбе после коррупционного скандала должен решить парламент. По ее словам, она готова уйти, в случае если парламентариям удастся «минимизировать проблемы» с передачей власти. Пак Кын Хе еще раз принесла извинения за скандал.

Прокуратура страны считает, что президент Пак Кын Хе – предполагаемая соучастница в деле о злоупотреблениях ее близкой подруги Цой Сун Силь. По версии следствия, Цой, не занимая официальных должностей, пыталась вмешиваться в государственные дела и извлекать личную выгоду из знакомства с президентом. По версии следствия, она заставила 53 компании перечислить в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн) в два некоммерческих фонда, которые она контролировала как минимум в конце 2015 г. Среди пострадавших от ее требований числятся Lotte, автопроизводитель Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, телекомгигант KT. Цой арестована и обвинена в злоупотреблении положением, мошенничестве, вымогательстве и ряде других нарушений. Месяц назад Пак Кын Хе публично извинялась перед народом, но скандал не утих.

По версии прокуратуры, обогащаться подруге президента помогали она сама и ее два бывших близких помощника. Расследование продолжится. Предъявить обвинения действующему президенту запрещает конституция, исключение составляют ситуации с подозрением в госизмене или подготовке восстания. Однако подозреваемым по коррупционному делу президент страны становится впервые.