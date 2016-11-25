Рейтинг президента Южной Кореи упал до рекордно низкого уровня

Согласно опросу Gallup Korea, рейтинг популярности президента Южной Кореи Пак Кын Хе на этой неделе упал до рекордно низкого уровня и составил 4%. Подавляющее большинство жителей страны (93%) сказали, что недовольны результатами деятельности главы государства.

Доверие к президенту резко упала после того, как выяснилось, что ее приближенная Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь также обвиняют в переводе пожертвований в НКО, созданные для собственных нужд.

Пак Кын Хе после разгоревшегося скандала принесла публичные извинения и признала, что на начальном этапе своего президентства иногда советовалась с Цой Сун Силь при подготовке выступлений. При этом президент отказалась уйти в отставку.