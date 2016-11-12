В Сеуле сотни тысяч человек вышли на митинг за отставку президента

В центре Сеула собрались несколько сотен тысяч человек, которые требуют отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Об этом сообщает в субботу, 12 ноября, BBC.

По информации агентства Ренхап со ссылкой на организаторов митинга, по состоянию на 18.30 по местному времени (12.30 мск) в акции участвовали более 850 000 человек. По оценкам столичных правоохранительных органов, на улицы вышли около 220 000 человек.

К месту акции протеста стянуты силы полиции, призванные не допустить демонстрантов к президентскому дворцу. Общая численность сотрудников правоохранительных органов составляет 25 000 человек.

В шествии участвуют представители трех оппозиционных партий Южной Кореи. Они обвиняют президента страны в том, что ее подруга Цой Сун Силь, не занимая официальных постов в администрации, имела доступ к рабочей документации, в частности редактировала речи главы государства.

Кроме этого не исключалось, что Цой Сун Силь присвоила часть средств из собранных с бизнес-корпораций $70 млн на покупку недвижимости за рубежом и для оплаты обучения ее дочери в одном из наиболее престижных ВУЗов Южной Кореи, отмечает «РИА Новости».

Цой Сун Силь называют дочерью Цой Тхэ Мина, наставника Пак Кын Хе, и бывшей женой экс-секретаря президента Сон Ёе Хве. На сегодняшний день она находится под арестом.

Пак Кын Хе, чья популярность в Южной Корее резко упала из-за скандала, ранее принесла свои извинения за то, что «слишком доверилась искренности личных отношений и не заметила, что происходит», напоминает «Интерфакс». Ее политику в настоящий момент не одобряют 90% населения.

Согласно конституции Южной Кореи, президент не может быть обвинен в уголовном преступлении, за исключением мятежа или предательства.