Штаб-квартиру Samsung обыскали впервые в истории

В Сеуле прошли обыски в штаб-квартире Samsung Electronics. Как сообщает «Ренхап», следствие подозревает, что через компанию поступали незаконные платежи в адрес подруги президента Пак Кын Хе, которую обвиняют в злоупотреблении связями. Было официально объявлено, что следственные действия проходили всего по девяти адресам, в том числе в отделе по внешним связям Samsung, который располагается в штаб-квартире. Там были изъяты документы о связях компании с Корейской федерацией конного спорта. Федерацию подозревают в оказании неоправданных услуг дочери подруги президента. Также обыски прошли в помещениях федерации и дома у чиновников, которых подозревают в участии в этой схеме.

Штаб-квартиру крупнейшей компании страны обыскали впервые, отмечает «Ренхап».

Подруга президента – Цой Сун Силь – с прошлой недели арестована по решению суда. Ее уже допрашивали. Ее подозревают во вмешательстве в государственные дела и в извлечении личной выгоды из связей с президентом. Месяц назад Пак Кын Хе публично извинялась перед народом, но скандал не утих. На прошлой неделе ее рейтинг доверия дошел до исторических минимумов: как показал опрос Realmeter, работу Пак одобряют 11,5%, по версии Gallup Korea – только 5%.

По версии следствия, Samsung мог перечислить 2,8 млн евро компании Цой в Германии под видом оплаты консультационных услуг. В действительности эти деньги пошли на оплату обучения дочери Цой верховой езде.

В Samsung подтвердили проведение обысков в офисах компании, сообщает ВВС. От дальнейших комментариев там отказались.

До этого следствие проверяло информацию о том, что Цой могла в сговоре с бывшим секретарем президента страны добиваться от местных компаний выплаты десятков миллиардов вон в ее два некоммерческих фонда.

Нынешний сезон для Samsung едва ли можно назвать удачным. Этой осенью компании пришлось отозвать, а затем прекратить производство смартфонов Galaxy Note 7, которые по невыясненным причинам взрываются или самовозгораются. В компании оценивают ущерб из-за этой модели как минимум в $5,3 млрд. 4 ноября стало известно, что компания добровольно отозвала в США 2,8 млн стиральных машин, у которых в процессе использования внезапно отделяется крышка, которая может травмировать человека. Компания получила уже 733 жалобы на отсоединение крышек от корпуса или чрезмерную вибрацию. Девять человек получили из-за этого травмы, у одного из них сломана челюсть.