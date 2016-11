Samsung отзывает в США 2,8 млн стиральных машин

Samsung добровольно отзывает в США 2,8 млн травмоопасных стиральных машин. Как сообщает USA Today, это объявила Комиссия по безопасности потребительских продуктов. Дело в том, что у этих машин с вертикальной загрузкой крышка может внезапно оторваться и это чревато травмами. Компания получила уже 733 жалобы на отсоединение крышек от корпуса или чрезмерную вибрацию. Девять человек получили из-за этого травмы, у одного из них сломана челюсть.

Под отзыв попали машины, проданные в США с марта 2011 г. по ноябрь 2016 г., в том числе через сети Best Buy, The Home Depot, Lowe's и Sears. Это машины 34 моделей, сообщает The Wall Street Journal. Их владельцы могут вызвать на дом мастера для бесплатного ремонта крепления крышки либо получить скидку на новую машину или денежную компенсацию. До ремонта им рекомендовано стирать большие объемы вещей на низких оборотах.

«Наш приоритет - это максимально понижать любые риски при использовании нашей продукции и предоставлять нашим клиентам легкий и простой выбор при отзыве», - заявил старший вице-президент и генеральный управляющий подразделением бытовой техники Samsung Electronics America Джон Керрингтон. Компания сотрудничает с ритейлерами и с комиссией по безопасности для скорейшего информирования клиентов об опасных машинах. Для этого задействованы в том числе структуры по обслуживанию клиентов и соцсети.

Проблем с машинами тех же моделей, проданными за пределами Северной Америки, нет, заявляет Samsung.

Этой осенью компании пришлось отозвать, а затем прекратить производство смартфонов Galaxy Note 7, которые по невыясненным причинам взрываются или самовозгораются. В компании оценивают ущерб из-за этой модели как минимум в $5,3 млрд.