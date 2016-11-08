В Galaxy S8 может появиться специальная кнопка, «вызывающая» искусственный разум

У новейшей версии прототипа флагманского смартфона Galaxy S8 сбоку появилась кнопка для запуска усовершенствованного виртуального помощника – системы искусственного интеллекта, сопоставимого с Siri компании Apple, рассказали информированные источники. Впрочем, предупреждают они, это не окончательная версия и к моменту выпуска нового смартфона его дизайн может измениться.

После объявления о прекращении производства телефонов Galaxy Note 7, считающихся пожароопасными, Samsung может потратить на доработку Galaxy S8 больше времени, чем обычно. Неудачный дебют Note 7 повредил имиджу южнокорейской компании, причем инженеры до сих пор не могут с определенностью сказать, что стало причиной перегрева злополучных устройств.

Последние три года Samsung представлял новинки на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне. Но сейчас руководство компании не спешит анонсировать Galaxy S8. Выставка должна состояться в конце февраля, но один из источников, близких к Samsung, полагает, что представление новой модели может быть отложено до апреля.

Не первая попытка В 2012 г. у Samsung появился смартфон Galaxy S3 с виртуальным помощником S Voice. Но за последующие четыре года в этой системе не было сделано существенных усовершенствований.

Судя по задержке, Samsung прилагает все усилия, чтобы обеспечить успешный запуск очередной флагманской модели. По продажам смартфонов корейская компания остается мировым лидером, но она не может позволить себе еще одну неудачу, поскольку провал Note 7 уже обошелся ей более чем в $5 млрд.

Эксперименты с дизайном устройств из важнейшей для Samsung продуктовой линейки показывают, что компания придает большое значение рынку цифровых помощников. Ключевыми игроками здесь являются Apple с системой Siri, помощник Cortana компании Microsoft и Alexa от Amazon.com. В октябре принадлежащая корпорации Alphabet компания Google также запустила свой сервис Assistant на базе искусственного интеллекта.

Позиции Samsung на рынке искусственного интеллекта до сих пор были сравнительно скромными, но именно эта популярная технология должна стать основой восстановления имиджа компании. Конкуренты Samsung инвестируют в эту отрасль значительные средства, создавая системы, с помощью которых пользователь может получать ответы на свои вопросы, делать интернет-заказы и т. п.

В начале октября Samsung купил американский стартап Viv Labs, занимающийся системами искусственного интеллекта, а через некоторое время производитель объявил аналитикам, что в Galaxy S8 будет реализована усовершенствованная функция искусственного интеллекта. На прошлой неделе директор по технологиям мобильного подразделения Samsung Инджон Ре заявил, что эта функция основана на технологии Viv Labs и что по своим возможностям она «значительно отличается» от конкурирующих продуктов.

Инджон Ре утверждает, что Galaxy S8 должен послужить отправной точкой для распространения технологии искусственного интеллекта Viv Labs и на другие продукты Samsung, в том числе на бытовую технику.

Перевел Александр Силонов