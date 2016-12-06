Памфилова пообещала проверить сведения о фальсификациях в Мытищах на думских выборах

Центризбирком России проверит информацию «Новой газеты» о возможных фальсификациях на сентябрьских выборах в Мытищах, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС. Если сведения о нарушениях подтвердятся, что ЦИК сделает все возможное для наказания виновных, для доведения дел до судов «и вплоть до отмены выборов в городе Мытищи», пообещала она.

Журналистов «Новой газеты» она поблагодарила за публикацию и пригласила принять участие в работе специально созданной для проверки рабочей группы. Она планирует задействовать в первичной проверке «представителей правоохранительных органов, Генпрокуратуры, если понадобится, Следственного комитета и МВД». Соответствующее обращение ЦИК уже подготовил, уже во вторник оно с подписью Памфиловой будет направлено в правоохранительные органы.

Памфилова надеется, что это расследование «станет завершающей точкой в многогранной работе». «При любом исходе - или придется отменять выборы, или это не подтвердится - я считаю, что это никак не перечеркивает ту огромную работу, честную, добросовестную, которую на протяжении всей избирательной кампании, в том числе с представителями политических партий, проводили все избирательные комиссии при участии наблюдателей», - подчеркнула Памфилова.

5 декабря на публикацию «Новой газеты» отреагировал Мособлизбирком. Председатель комиссии Ирина Коновалова пообещала связаться с председателем мытищинской ТИК и по итогам беседы с ним принять решение о возможном проведении проверки.

В Мытищах данные протоколов подсчета голосов на 68 избирательных участках по партийным выборам в Госдуму и Мособлдуму не совпали с данными в системе ГАС «Выборы», утверждает «Новая газета». Издание изучило копии протоколов 84 участковых избирательных комиссий из 96. По оценке издания, искажения оказались в основном в пользу «Единой России», которая только на думских выборах получила за этот счет дополнительно 1969 голосов (3,5%). «Российская партия пенсионеров за справедливость» лишилась 450 голосов, «Яблоко» – 580 голосов, утверждает газета. На выборах в Мособлдуму единороссам, по ее выражению, «накинули» 688 голосов, «Яблоко» лишилось 255 голосов, Партия пенсионеров – 216.

Председатель территориального избиркома Мытищ Валерий Конягин ответил на запрос «Новой газеты», что сотрудники этого издания не были аккредитованы на избирательных участках, а значит, не имели права получить заверенные надлежащим образом копии протоколов, так что имеющиеся в распоряжении редакции копии, по его словам, не имеют юридической силы. Председатель УИК № 1665 Сергей Кураев, к примеру, посоветовал выяснить в ГАС «Выборы», откуда у них появились искаженные результаты, при вводе данных в систему он не присутствовал и протокол о вводе не получил.