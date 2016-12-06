Песков: Путин уже высказался об освобождении Сенцова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не конкретизировал условия освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего длительный тюремный срок в России, но отметил, что президент изложил их достаточно четко.

«Не мог бы сказать, что за условия должны созреть, – сказал Песков. – Речь идет о судебном решении, на что указывал президент. Конкретику никакую президент не приводил. Большего не могу сейчас раскрыть: президент достаточно четко раскрыл свою точку зрения».

2 декабря на заседании Совета при президенте по культуре и искусству Путин в ответ на просьбу кинорежиссера Александра Сокурова «решить проблему Олега Сенцова» напомнил, что тот осужден не за творчество, а за то, что «фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности». «Мы должны исходить из того, что мы живем в правовом государстве, и вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой, – сказал президент. – Да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия».