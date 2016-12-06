Руслана Геремеева вызвали на допрос в суд по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

«Ходатайство удовлетворить частично, вызвать Геремеева Руслана и Артура (брат Руслана Геремеева)», – сказал судья.

Ходатайство заявила адвокат Ольга Михайлова. «Мы просим вызвать в суд Руслана Геремеева, считаем это крайне необходимым. Он был осведомлен о преступной деятельности подсудимых. Просим разыскать его и обеспечить явку в суд», – сказала она.

30 ноября на суде по делу об убийстве Бориса Немцова допросили его соратников Илью Яшина и Александра Рыклина. Яшин рассказал, что Немцову постоянно поступали угрозы из-за его политической деятельности. Угрозы были от активистов «Наших», НОД, однако все они, по мнению Немцова, носили хулиганский характер, сказал Яшин: «Всерьез он опасался только Рамзана Кадырова».

По делу об убийстве Немцова проходят пять обвиняемых – бывший замкомандира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Всем им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК (наемное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Через неделю руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании пятерых предполагаемых исполнителей, еще один подозреваемый – Беслан Шаванов погиб при задержании. На первых допросах Дадаев и Губашев признали вину и рассказали о слежке за Немцовым и убийстве, утверждает следствие, исполнителям должны были заплатить 15 млн руб. Организатором убийства следствие считает Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева). Следователи не смогли допросить ни Мухудинова, ни Геремеева.