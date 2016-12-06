Зорькин выступает против объединения Конституционного суда с Верховным

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что выступает против объединения Конституционного суда с Верховным. Об этом он сообщил на съезде судей, который проходит сегодня в Москве. Сторонники такого объединения ссылаются на положительный эффект от объединения Верховного и Высшего арбитражного судов, сказал Зорькин. Но этот эффект объясняется тем, что в деятельности Высшего арбитражного суда в последний период его существования большое значение приобретало правотворческое начало, когда суд пытался корректировать сложившуюся судебную практику. В этом смысле объединение двух высших инстанций привело к разрешению коллизии двух моделей высшего суда: либо активного правотворцев, либо исправителя судебных ошибок .

Но есть ли почва для утверждений о наличии подобных коллизий в случае с Конституционным судом, который дел как таковых вообще не рассматривает? Зорькин уверен, что нет. «Я, конечно, заинтересованный человек, я в Конституционном суде сижу, – признался Зорькин. – Но я искал правовые основания».

Летом 2014 г. был упразднен Высший арбитражный суд (ВАС), его объединили с Верховным судом. Высшей надзорной инстанцией стала экономическая коллегия Верховного суда.