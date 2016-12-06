Володин: Россия не считает самоцелью возвращение в ПАСЕ

Россия не считает самоцелью возвращение к работе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом.

«Хотел бы особо отметить, что в условиях временной приостановки участия российской парламентской делегации в деятельности ПАСЕ наш парламент не предпринимал и не намерен предпринимать каких-либо шагов к самоизоляции», - сказал Володин.

«При этом мы не считаем самоцелью возвращение России в ПАСЕ и ведем речь о создании условий, которые позволили бы исключить повторение таких кризисных ситуаций не только в отношении России, но, что самое главное, в отношении любой другой парламентской делегации любой другой страны, которую представляет парламентская делегация», - подчеркнул он.

Володин отметил, что возвращение России в ПАСЕ возможно лишь при отмене введенных в отношении делегации России дискриминационных мер, заявил председатель Госдумы.

В 2014–2015 гг. из-за событий на Украине ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, отстранила от работы в уставных органах и от мониторинга выборов. После этого Россия не подтверждала полномочия своей делегации для участия в сессиях ассамблеи.

Ранее Володин заявлял, что Россия вернется в Парламентс­кую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только в том случае, если будет иметь право на высказывание своей точки зрения.