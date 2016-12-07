Российские военные заявили о капитуляции 3000 боевиков под Дамаском

В течение суток к режиму прекращения огня в Сирии присоединились около 3000 боевиков в пригороде Дамаска Хан-эш-Шейх, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон. По словам военных, эти боевики добровольно сдали оружие и вместе с семьями на 52 автобусах выехали в провинцию Идлиб, передает «Интерфакс». «После долгих и мучительных переговоров было достигнуто соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий. Переговоры проходили очень напряженно, потребовалось много и моральных усилий», - прокомментировал представитель Центра полковник Алексей Лещенко.

Центр сообщил, что боевики сдали более 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки, десятки 120-миллиметровых минометов. В Хан-эш-Шейхе остались разрушенными практически все здания, саперы на каждом шагу находят боеприпасы, которые часто приходится подрывать прямо на месте. Также в пригороде сохранились цеха по производству оружия, а рядом с ними - склады, которые использовали боевики.

Жители Хан-эш-Шейха, покинувшие город четыре года назад, возвращаются домой, ремонтируют дома и вместе с правительственными войсками восстанавливают инфраструктуру города, рассказали российские военные.