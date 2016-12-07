Захарова пригрозила ограничить поездки американских дипломатов по России

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва готова ввести ответные меры в случае запрета российским дипломатам в США покидать здание посольства.

«Если нынешние власти США хотят заодно ограничить передвижения собственных представителей в России, то им следует иметь в виду, что в дипломатии все основывается на принципе взаимности», — сказала Захарова. Она уточнила, что в России будет аналогичное отношение к американским дипломатам. Захарова подчеркнула, что это будут вынужденные меры.

Положение об ограничении свободы передвижения российских дипломатов по США есть в законопроекте о финансировании американских разведывательных служб на 2017 г., который одобрила Нижняя палата конгресса США.

В документе прописано, что в течение календарного квартала российские дипломаты не смогут перемещаться на расстояние более 50 миль (80,5 км) от диппредставительства России, если директор ФБР направит в профильные комитеты конгресса письменное уведомление о том, что в предыдущий квартал дипломаты не нарушили установленных запретов.

Сенат рассмотрит соответствующий законопроект до конца 2016 г.